La sinistra va da sola Pd e M5S non sosterranno alcun candidato sindaco

Pd e M5S non sosterranno nessuno dei due candidati sindaco al ballottaggio, Orlando Masselli (FdI, Fi, Lega e liste civiche) e Stefano Bandecchi (Alternativa popolare e liste collegate). "La segreteria del Pd di Terni – spiegano i dem – , preso atto delle scelte dei cittadini al primo turno delle elezioni amministrative, attenderà l’esito del ballottaggio non assumendo una posizione di sostegno all’uno o all’altro candidato, ritendendoli entrambi espressione di una destra inadeguata alla guida della città. Nei giorni successivi al voto, si riunirà l’assemblea comunale del partito per consentire, nelle opportune sedi e nelle modalità statutarie, l’avvio della discussione e delle necessarie valutazioni".

Analoga posizione viene assunta dal M5S, con un video social del coordinatore regionale Thomas De Luca che spiega le convergenze delle posizioni dei due candidati su sanità, inceneritori e coppie omogenitoriali, sottolinenando come entrambi siano dichiaratamente di destra. "Il M5S non esprimerà un’indicazione di voto al ballottaggio delle prossime amministrative – chiarisce De Luca –. I nostri elettori non sono un pacchetto che può essere spostato da una parte e dall’altra. Tra due fotocopie esiste davvero un male minore?". La segreteria generale del Comune intanto rende noto che "non sono pervenute, entro il termine fissato del 21 maggio, ulteriori dichiarazioni di collegamento, né da parte dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio del 28 e 29 maggio, né dai delegati delle liste interessate".