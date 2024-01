La sindaca Tardani si ricandida . Ma è tutto nelle mani della destra

Cercare di fare il bis, evitando la seconda Caporetto in provincia dopo Terni che è ormai l’incubo del centrodestra provinciale, Fratelli d’Italia in primis. Roberta Tardani si accinge ad ufficializzare la sua seconda discesa in campo, dopo aver passato mesi a lavorare per consolidare l’unità del centrodestra intorno al suo nome. Il quadro adesso è ufficialmente composto e il sindaco uscente si appresta a presentarsi agli elettori in un incontro pubblico nei prossimi giorni. Saranno della partita Forza Italia, Lega, Noi Moderati ed il movimento civico Civitas oltre a Fratelli d’Italia. "Per noi parlano la concretezza delle tante cose fatte, la sostanza dei numerosi progetti in itinere e la forma che insieme intendiamo dare alle idee per il prossimo futuro", dice Tardani. La vera incognita della sua seconda avventura politica ruota tutta intorno al partito della Meloni, accreditato ad Orvieto di oltre il 29 % dei consensi, ma in realtà in mezzo alla bufera. I vertici provinciali del partito, ancora traumatizzati dalla debacle ternana, non se la sono sentita di avallare la scelta dei dirigenti orvietani che hanno mollato da mesi Tardani per sostenere la candidatura civica della top manager Roberta Palazzetti. La vera sfida è capire adesso chi comanda davvero e chi ha i voti che contano. I dirigenti locali Umberto Garbini e Carlo Ceci porteranno in dote a Palazzetti un gruppetto di sei, sette persone che vengono ritenute in grado di spostare i voti che contano e pronti a candidarsi come consiglieri comunali. Da capire se questa spaccatura nel partito sfocerà in una lista autonoma a sostegno di Palazzetti che intanto sta per incassare anche il sostegno di ex pezzi da novanta della sinistra orvietana. In casa del Pd si attende invece l’ufficializzazione della candidatura dell’esponente socialista ed ex assessore della giunta Germani, Floriano Custolino. Cla.Lat.