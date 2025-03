La sindaca incontra il provveditore: "I ragazzi non perderanno le certificazioni"

E’ ancora alta l’attenzione sul caso del Liceo Alessi per le ormai note questioni burocratiche riguardo le certificazioni Cambridge. Nella scuola intanto da martedì sono arrivati gli ispettori. Come annunciato nei giorni scorsi, la sindaca Vittoria Ferdinandi ieri pomeriggio ha avuto un faccia a faccia con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto per ricevere aggiornamenti sulla vicenda. L’incontro, organizzato in Comune, si è svolto, riferiscono fonti ufficiali, "in un clima cordiale, disteso e collaborativo". La sindaca, già intervenuta lunedì al presidio degli studenti, durante il quale ha poi incontrato anche la preside Laura Carmen Paladino, in questa occasione ha semplicemente chiesto al provveditore se ci fosse qualche novità a riguardo. Repetto però ha ribadito a Ferdinandi quello che aveva già detto ai giornali. "Con un’ispezione in corso la situazione è ancora tutta da chiarire e da capire". La sindaca ha poi chiesto rassicurazioni sulle sessioni Cambridge. Repetto ha assicurato che si farà di tutto affinché gli studenti non perdano la sessione d’esame. L’Ufficio scolastico regionale sta infatti cercando la soluzione migliore per non recare danno alla comunità scolastica e far sì che lo Scientifico sia messo nelle condizioni migliori per svolgere le sue attività.