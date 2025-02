La sindaca Ferdinandi riceve doni dall’Ecuador

Si è svolta a Palazzo dei Priori la consegna di alcuni doni provenienti da Pimampiro, città ecuadoriana, alla sindaca. A promuovere l’iniziativa è stato Josef Lushi Machuca, studente di relazioni internazionali all’Università di Perugia, prossimo alla laurea. La scorsa estate, per un periodo, Josef è stato in Ecuador, Paese a cui è legato per motivi familiari, anche per acquisire informazioni a fini di ricerca sui rapporti culturali con l’Italia. In tale occasione, ha preso contatti con il sindaco di Pimampiro, città situata nella regione andina dell’Ecuador, all’interno della Riserva ecologica El Ángel. Al primo cittadino, Oscar Narvaez, ha portato una riproduzione del Grifo, simbolo di Perugia. A seguito di questa iniziativa, il sindaco ha voluto consegnargli un dono, una maschera in pietra scolpita da un artigiano locale, da portare a Perugia in segno di amicizia per la prima cittadina. Poi si è aggiunto anche il dono della fondazione Con Sentido, un “coche de madera” (carro di legno), che rimanda a uno sport simbolo di Pimampiro.