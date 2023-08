La sicurezza in città Cento bombolette spray per la difesa dei vigili

A giugno il Comune aveva dotato dello spray anti aggressione una ventina di agenti. Da ieri invece lo strumento di difesa è stato esteso a tutti i componenti della polizia locale del capoluogo. A sancirlo un atto firmato dal comandante, Nicoletta Caponi, che ha disposto l’acquisto delle cento bombolette dato che "nello svolgimento dei compiti di tutela della sicurezza cittadina, il personale del Corpo di polizia locale può trovarsi in situazioni nelle quali ha necessità di avere a disposizione particolari strumenti difensivi e dissuasivi, che, riducendo al minimo ogni rischio e pericolo per l’aggressore, permettano dall’altra parte di salvaguardare la propria persona".

Tutto questo in attesa che vengano messi a disposizione degli agenti anche i "Taser", le pistole con scarica elettrica e l’unità cinofila: per entrambi l’attesa dovrebbe essere di qualche settimana. Ed è logico che prima tutto queste misure verranno adottate dalle pattuglie che operano nella zona di Fontivegge, l’area più "calda" della città per ciò che concerne la criminalità. Proprio su questo ieri, l’assessore Luca Merli, rispondendo a una interrogazione di Fratelli d’Italiia, ha ribadito che "a settembre si procederà con la prefettura alla stipula del rinnovo del patto per la sicurezza cittadina". Merli ha poi fornito i dati riguardanti l’attività svolta dal nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia locale dall’1 gennaio 2022 al 20 agosto 2023. Sono 697 le persone identificate, 10 arresti, 39 persone fotosegnalate, 10 espulsioni, 210 controlli sdi, 22 perquisizioni personali, 21 sequestri di droga, 35 sequestri penali, 44 notizie di reato, 11 notizie di reato per spaccio, 436 accertamenti su esposti, 176 accessi ad immobili, 19 immobili occupati abusivamente restituiti, 251 attività di contrasto alla prostituzione, 960 interventi su segnalazione, 106 drug test, 517 veicoli controllati. È logico dunque che lo spray diventa uno strumento di difesa in più, per esempio, per chi fa parte del decoro urbano di Fontivegge. Come non dimenticare l’aggressione all’agente donna aveva proprio nei locali del Nucleo decoro? Ma lo strumento sarà a disposizione di chi viene chiamato a effettuare i controlli e le verifiche delle attività commerciali, soprattutto quando, la notte, viene verificato il rispetto delle ordinanze anti movida selvaggia.

Michele Nucci