La sfide del Torneo dei Quartieri Il Palio è di Ernesto Baldinucci

Il sindaco Filippo Stirati, l’assessore Giovanna Uccellani, il presidente dell’Associazione Maggio Eugubino Marco Cancellotti hanno presentato ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare della residenza comunale, l’edizione numero 42 del Torneo dei Quartieri (quella del 2021 è stata saltata per la pandemia). Presenti in sala anche rappresentanti dei Quartieri di S. Andrea, S. Giuliano, San Pietro e San Martino, della Società Balestrieri, del Gruppo Sbandieratori, della Scuola di Danza Città di Gubbio e Danz’Art.

La manifestazione, sintesi spettacolare e affascinante del patrimonio culturale, tradizionale, folkloristico eugubino, si svolgerà lunedì 14 agosto, per la prima volta in Piazza San Pietro, causa l’indisponibilità di Piazza Grande, dove sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione. È quindi una edizione straordinaria che sottolinea, pur con gli inevitabili adattamenti, la "vitalità della città che, insieme a tutti i soggetti coinvolti, è riuscita a presentare un evento unico e straordinario anche in questa edizione non consueta". Il programma del 14 agosto in Piazza San Pietro, introdotto da appuntamenti gastronomici ed eventi vari nelle Piazze di S. Giuliano (11 agosto), San Pietro e San Martino (12 agosto) rispettivamente alle 20 e alle 19, è per le 19 con l’arrivo dei Cortei Storici. A seguire l’entrata in scena dei Balestrieri schierati in difesa dei rispettivi quartieri, per l’aggiudicazione del prestigioso Palio, opera dell’artista Ernesto Baldinucci. In mezzo le esibizioni degli sbandieratori e delle scuole di danza. Una serata che garantisce da ora emozioni autentiche ed uno spettacolo affascinante per le sue stesse radici.