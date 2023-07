La Scuola di Musica protagonista in Italia

GUALDO TADINO – Anche durante questa estate la Scuola Comunale di Musica, gestita dall’associazione Etralab, continua la sua attività di promozione e raccoglie inviti ed apprezzamenti con l’esibizione dei suoi allievi all’ interno di manifestazioni culturali pubbliche in diverse città umbre e di fuori regione; propone inoltre con successo le produzioni discografiche e gli studi conseguenti ai corsi di strumento svolti durante il normale anno scolastico. Le regioni toccate e le città con festival e rassegne musicali e canore vengono considerate il volano e il trampolino per chi vuole fare della musica a livello professionale o semplicemente come hobby. Il direttore della scuola comunale, il maestro Francesco Demegni, personalmente impegnato nella promozione del suo ultimo album di pianoforte, che vive un periodo di intensa attività con 18 date di concerti estivi in tutta Italia, ha detto: "Registro con orgoglio il grande livello raggiunto dagli allievi gualdesi ed umbri, e provenienti anche da fuori regione, della nostra scuola: si distinguono e si fanno apprezzare ovunque per capacità e professionalità espresse ad ogni livello di preparazione e di età".