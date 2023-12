La Scuola di danza ’Città di Gubbio’ celebra sul palco i 40 anni

GUBBIO – La Scuola di Danza ’Città di Gubbio’ compie quarant’anni di attività; per festeggiare un traguardo davvero speciale, porterà in scena con i suoi allievi ’Lo Schiaccianoci’, spettacolo in programma stasera e domani (ore 20.30) al Teatro Comunale ’Luca Ronconi’.

"La nascita della scuola nel 1983, dal 1990 con sede nel quartiere di San Martino – ha ricordato Carla Menichetti, componente del direttivo insieme ad Anna Rita Fecchi, Rosanna Giovarelli e Rosetta Sannipoli – ha contribuito a diffondere la cultura della danza dando a tanti giovani la possibilità di esprimersi in questa arte. Numerosi i successi conseguiti con allieve ed allievi che hanno preso parte a concorsi nazionali e internazionali. Molti di loro sono stati ammessi anche scuole di livello superiore". Dal 1993 la scuola organizza il Festival – Concorso ’Renato Fiumicelli’. La scuola,che promuove anche borse di studio come quella in memoria di Elisabetta Barbetti, attualmente conta più di 130 allieve e allievi e si avvale di un corpo docente qualificato.