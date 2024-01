La scuola dei manager. Aperto il corso ’Grandis’ sulla gestione aziendale

In un clima di attesa e fiducia, ha preso il via il ’Corso di alta formazione in gestione aziendale’ intitolato a Roberto Grandis, che si svolgerà nelle aule della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia, nel monumentale complesso di San Benedetto. Per unanime valutazione, l’iniziativa, gratuita, rappresenta un’opportunità preziosa, valorizzata dalla presenza di ’formatori’ di consolidata preparazione. Il corso appena iniziato, al quale sono stati ammessi venti giovani laureati di Gubbio e del territorio umbro, si svolgerà grazie pure alla collaborazione della società di formazione Empatheia. Prevede fino a luglio 27 giornate d’aula, per 216 ore complessive di lezione, con il programma a fornire una visione di insieme delle funzioni aziendali, competenze manageriali e strumenti gestionali necessari per acquisire una comprensione globale delle dinamiche aziendali. Diretto da Alessandro Lelli, patrocinato da Comune di Gubbio e Camera di Commercio dell’Umbria, è stato voluto da un gruppo di amici, colleghi e persone vicine a Roberto Grandis, riunitesi in un Comitato, per ricordare lo psicologo, pedagogista, scrittore e formatore eugubino scomparso prematuramente nel gennaio 2022.

Il Master si è infatti aperto nel ricordo di Grandis, con le testimonianze di molti colleghi e amici, presenti o collegati da remoto e della moglie Patrizia Maurizi, che ha detto: "Roberto ha sempre avuto a cuore i giovani, le loro difficoltà, i valori, le incertezze, le paure per il futuro". A ricordarlo sono stati anche da remoto i due presidenti onorari del Comitato, don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e storico amico di Roberto Grandis, e l’ingegner Enrico Salza, ex presidente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. "Questa società - ha detto Ciotti rivolgendosi ai partecipanti - ha bisogno di voi: della vostra passione, intelligenza, della linfa nuova che voi rappresentate". Tra gli interventi anche quelli del sindaco Stirati e del segretario generale della Camera commercio dell’Umbria Sisti; Stirati ha parlato di una "opportunità preziosa per i ragazzi e per tutte le persone coinvolte in questo importante progetto".