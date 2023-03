La Scuola Bufalini al top Giovani aspiranti chef da Africa, Est Europa e Asia

Sono in grande maggioranza di origine straniera, provenienti da Est Europa, Sud-est asiatico, Nord Africa e Sud America, i giovanissimi aspiranti chef che quest’anno hanno scelto di intraprendere la carriera della ristorazione, grazie al corso istituito dalla Scuola Bufalini di Città di Castello, storico istituto di formazione professionale attivo dal 1909. "I ragazzi italiani si avvicinano poco a questo genere di attività – dice Andrea Cesari, chef, ristoratore e in questo caso, istruttore tecnico pratico del laboratorio di cucina –. Il nostro è un lavoro che dà tante soddisfazioni, ma richiede anche grandi sacrifici e perciò dobbiamo ringraziare i giovani che scelgono questo percorso. Anche sul tema dell’integrazione la scuola svolge un ottimo lavoro, aiutando ragazzi magari appena giunti in Italia, che hanno difficoltà a trovare un posto all’interno della società perché con difficoltà linguistiche o problemi familiari". "Il corso per operatore della ristorazione – aggiunge l’educatrice Marusca Gaggi – sta riscuotendo sempre più successo, soprattutto tra i ragazzi stranieri, ed è perciò una grande occasione anche per favorire la loro integrazione e dare risposte alle aziende del settore. La ristorazione infatti, ha ultimamente grande bisogno di personale qualificato in grado di essere immediatamente messo al lavoro". Percorso simile anche per quei ragazzi che, invece, da Città di Castello decidono di tornare al loro Paese d’origine.