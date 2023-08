La ’scorta’ di Ferragosto La Polizia schiera i rinforzi contro furti, truffe e vandali

Truffe agli anziani e furti nelle case. Ma anche traffico, stazioni ferroviarie, parchi e movida. È già scattata l’intensificazione dei servizi dedicati al ponte di Ferragosto, con l’impiego di personale di tutti i comparti della Polizia di Stato, in divisa e in borghese. Si lavora nella zona dell’acropoli, nell’hinterland di Perugia e nel resto della provincia, sulle arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie e all’aeroporto internazionale ’San Francesco’. I controlli proseguiranno fino al martedì di Ferragosto, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dei reati predatori ed assistere i cittadini. Le verifiche sono state rafforzate anche ad Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, sono mèta particolarmente ambita da pellegrini e turisti. Particolare attenzione è riservata alla prevenzione dei furti in abitazione per contrastare il rischio che i ladri, approfittando degli spostamenti per il ponte, possano cogliere l’occasione per introdursi negli edifici in assenza dei proprietari. Intensificati i sevizi della Polizia Stradale al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti, sia lungo le principali arterie stradali che nelle vie di ingresso e uscita delle città, con particolare riferimento ai giorni di massimo flusso di veicoli.

I controlli, però, non riguardano esclusivamente gli spostamenti su strada. Importante il monitoraggio della Polizia Ferroviaria nel controllo dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei convogli nelle principali stazioni della provincia: Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia. Le Volanti impiegate nel controllo del territorio dedicheranno poi particolare attenzione al monitoraggio dei principali parchi cittadini, delle aree verdi, dei luoghi di attrazione turistica e di aggregazione giovanile sia del capoluogo che dell’hinterland, spesso meta anche di appassionati del running e ciclisti. Di primaria importanza risulta essere anche l’attività condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria, riguardo al monitoraggio dei siti internet. Proseguono, infine, anche i controlli organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia nei centri storici, sia del capoluogo che della provincia, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida” nel periodo festivo.