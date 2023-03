La Saxa vuole riprendere la produzione

GUALDO TADINO- La Saxa Gualdo, che opera negli stabilimenti della ex Tagina ceramiche d’arte, intende riaccendere i forni per riprendere la produzione. Che era stata interrotta da diversi mesi, a causa del costo del gas, divenuto insostenibile. Lo ha detto il presidente Francesco Borgomeo (foto) nella seduta del Consiglio comunale aperto agli interventi del pubblico svoltosi lunedì pomeriggio ed al quale hanno partecipato, oltre alle forze politiche cittadine, anche molti dipendenti dell’azienda gualdese ed i sindacati; per la Regione c’era il vicegovernatore Roberto Morroni. Gli ostacoli da superare verranno affrontati in maniera sinergica, ciascuno farà la sua parte, perché sono molteplici e tutt’altro che facili. Ad iniziare dalle pretese delle società che distribuiscono il gas: chiedono anticipi per 4 milioni di euro, di cui 2 per la cauzione e 2 a garanzia dei futuri consumi, mentre tali rilevanti risorse servirebbero per essere funzionali al lavoro. La proprietà -ha riferito Borgomeo- non è passata di mano, pur essendoci stati degli interessi dimostrati da altri gruppi; ed intende proseguire con determinazione il cammino produttivo, che sta ottenendo successo sui mercati mondiali, grazie al valore delle maestranze ed all’azienda che è sana. Verranno attivati rapporti nei confronti di Invitalia, per avere sostegni diretti. La cassa integrazione per gli attuali 120 dipendenti scadrà il prossimo 12 marzo; ma verrà richiesto l’ammortizzatore sociale per altri 12 mesi, con la prospettiva di riprendere in pieno il lavoro. Toccato anche il tema del bio-digestore, ritenuto utile per la produzione di gas metano ed in grado di rendere competitiva l’azienda. Molti gli interventi nella affollatissima sala consiliare gualdese, tutti animati dall’auspicio di una prossima e sicura ripresa produttiva. Che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, entro la primavera.

Alberto Cecconi