"La sanità pubblica non sia smantellata"

di Luca Fiorucci Un campanello d’allarme è quello delle poche denunce. In un settore ad alto tasso di "bellicosità", per gli appalti quanto per gli incarichi. Eppure, dice la procuratrice regionale della Corte dei conti, Rosa Francaviglia, in Umbria si denuncia in maniera estremamente ridotta. Un’anomalia che fa dire al procuratore che la "lezione" dell’inchiesta sulla sanità, che ha portato alle dimissioni dell’allora presidente della Regione, non sembrerebbe essere servita. "Era stato rilevato (in occasione della cerimonia inaugurale del 2020, ndr) che detti accadimenti avevano inevitabilmente inciso su assetti consolidati pluriennali disvelando una struttura di potere capace di incidere pesantemente sulla sanità che, da sola, come noto, assorbe la gran parte delle risorse finanziarie regionali. Questo sistema di controllo, improntato a logiche clientelari e profondamente pervasive, aveva condizionato e patologizzato la gestione della cosa pubblica asservendola ad interessi particolari, egoistici e personalistici. A distanza di tre anni, si ribadisce ancora una volta che la sanità pubblica non deve essere smantellata, ma rafforzata e preservata anche combattendo gli sperperi e premiando la meritocrazia" sottolinea Francaviglia, in un passaggio della sua relazione pronunciata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile, nell’aula magna della facoltà di Agraria. "La Procura regionale ha attenzionato e tutt’ora...