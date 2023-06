"La sanità è di tutti" Presidio all’ospedale

CITTA’ DI CASTELLO – Assunzioni di medici e infermieri, riduzione delle liste d’attesa, macchinari e soprattutto il mantenimento di una sanità pubblica che, per ora, anche a Città di Castello sembra in difficoltà. Tanto che ieri mattina c’è stato una prima mobilitazione davanti all’ospedale tifernate col presidio indetto da Cgil. Volantinaggi, sit-in informativi e di sensibilizzazione: "Così anche l’Alta Umbria si prepara alla grande manifestazione nazionale del 24 giugno a Roma in difesa della sanità pubblica", dice Fabrizio Fratini, responsabile Cgil Alta Umbria, che ha partecipato ieri mattina al presidio indetto dal sindacato. "Le fasce più deboli soprattutto gli anziani stanno subendo i contraccolpi più gravi di questi continui tagli alla sanità pubblica e disservizi, tanto che molti di loro stanno persino rinunciando a curarsi o a sottoporsi a screening e prevenzione", aggiunge Fratini presente insieme ad altri rappresentanti sindacali e dei pensionati.

Intanto per chi vuole partecipare alla manifestazione del 24 a Roma sono previsti autobus (è possibile prenotarsi presso le sedi Cgil) con partenza ore 6 da Città di Castello (parco ansa del Tevere) e successiva fermata a Umbertide (ore 6,30, piazzale Coop). La sanità locale è un tema che in questi ultimi giorni ha infiammato il dibattito a più livelli, con prese di posizione importanti e critiche anche da parte degli amministratori locali compreso il sindaco Luca Secondi sulla situazione di Radiologia. Precisazioni dalla Usl Umbria 1 che chiarisce: "Negli ultimi 3 anni il numero dei medici impiegati nei reparti di radiologia degli ospedali di Città di Castello e Umbertide è rimasto invariato: sono sempre stati 10 nel tifernate e 3 in quello umbertidese. Stessa cosa, anche in media, per il numero delle prestazioni erogate".