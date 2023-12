La sanità è allo stremo: "Mancano personale e strumentazioni"

"Una struttura di eccellenza sovraccaricata a causa della disorganizzazione della sanità regionale". Lunedì il centrosinistra regionale (Pd, M5S, Si - AV e Psi) ha tenuto a Foligno, a Montefalco e ad Assisi la seconda tappa della mobilitazione sanitaria che lo sta portando a visitare le principali strutture regionali. Insieme al segretario regionale Pd Tommaso Bori c’erano la parlamentare folignate Elisabetta Piccolotti e diversi altri esponenti locali. "In tutte e tre le aree visitate – spiegano le forze politiche – resta il problema della mancanza del personale e del sovraccarico di quello in servizio, sottoposto a turni massacranti. Servono investimenti, servono assunzioni. Gli operatori si trovano costretti a fare i conti con la mancanza di presidi sanitari e strumentazioni". "Stupisce che la presidente Tesei non chieda al Governo maggiori investimenti nella manovra finanziaria – ha scritto l’onorevole Piccolotti –. La verità è che stanno spingendo sulla privatizzazione". A Foligno, con la delegazione, c’era anche la consigliera comunale Pd Rita Barbetti: "Mi ha impressionato un numero: 46mila accessi al pronto soccorso nel 2022. Una cifra esorbitante dovuta alla mancata presenza di servizi territoriali adeguati. L’ospedale di Foligno è al limite della resistenza. Il personale sanitario è stanco e sfiduciato". Barbetti quindi ha riferito alcuni numeri: "Mancano cinque radiologi rispetto al 2019, la Chirurgia soffre perché sono appoggiati lì pazienti di altri reparti. Il rapporto tra infermiere e paziente è 1 a 14 e quello tra paziente e Oss è 1 a 26. Per il terzo polo, la Commissione ha consegnato i lavori a maggio 2023 ma non ci sono stati passi avanti. Troppe barelle sui corridoi, turni massacranti ma nessuna voce si è levata dal Comune".