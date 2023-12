La San Sisto che verrà. Confronto sui progetti

PERUGIA – La Giunta comunale ‘sbarca’ a San Sisto per presentare quali saranno i prossimi interventi nel quartiere. Nell’incontro al Teatro Brecht, assessori e dirigenti hanno spiegato come sia in fase di redazione il Documento strategico territoriale che già contiene un approfondimento (sottoforma di masterplan) dedicato a San Sisto per rendere la zona ambientalmente sostenibile. Tra gli interventi figurano l’arrivo di un mezzo di trasporto innovativo come il Metrobus; il potenziamento della stazione ferroviaria; la riqualificazione, il potenziamento e la riconnessione del sistema delle aree verdi; la creazione di un sistema di reti ciclabili interno al quartiere e collegato con l’esterno; la creazione di una nuova piazza e la riqualificazione dei luoghi della cultura e del tempo libero (teatro Brecht, biblioteca, centro civico); la riqualificazione dell’impiantistica sportiva e degli immobili degradati o in abbandono; l’alleggerimento del traffico su viale San Sisto. I fondi di Agenda urbana consentiranno di attuare alcuni degli interventi previsti nel masterplan previo confronto partecipativo con la popolazione.