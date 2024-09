La Sagra tra cori, talenti e primi passi della Bohème

Tre appuntamenti oggi per la Sagra Musicale Umbria che alle 18 fa tappa al Museo del tartufo di Scheggino con il concerto che vede protagonisti quattro giovani talenti: Gloria Santarelli al violino, Matteo Rocchi (nella foto) alla viola, Silvia Gira al violoncello e Simone Rugani al pianoforte: è il primo dei appuntamenti che si inseriscono nel cartellone del festival nazionale “Musica con vista“, organizzato dal Comitato Amur in collaborazione con le Dimore del Quartetto. In scaletta musiche di Chopin, Glazunov, Milstein, Bloch e Beethoven. Prima del concerto è prevista una visita guidata al Museo del Tartufo.

La Sagra entra così nel vivo dopo il fortunato week-end d’apertura con due appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito: il concerto inaugurale nella Basilica di San Pietro,con il Coro e l’Orchestra Cremona Musica Antiqua e i Dervisci rotanti del Konya Sufi Music Ensemble alla Galleria Nazionale. Questa quinta giornata si apre alle 11 nell’aula magna dell’Università per Stranieri con il laboratorio musicale aperto al pubblico “Operacorto Umbria“, dedicato alla Bohème di Giacomo Puccini. All’incontro parteciperanno Gianluca Terranova, Enrico Bronzi e i cantanti impegnati nell’attesissima produzione che debutta questo venerdì al Teatro Morlacchi con repliche martedì 17 al Mancinelli di Orvieto e mercoledì 18 al Comunale di Todi. Infine, stasera alle 21, nella chiesa di Santo Spirito, c’è il concerto del Coro Santo Spirito Volumnia, diretto da In Sang Hwang, per la rassegna corale “Voci della città“.