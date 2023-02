La Sagra del Cinema in tavola con la cena-spettacolo “Monica e le altre“, serata in rosa al Numero Zero

La settima arte in tavola. Con il suo intreccio tra grandi film, star, aneddoti e sapori tipici, la Sagra del Cinema ripropone uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: domani dalle 20 al Numero Zero, il ristorante inclusivo di via Bonfigli, torna la cena-spettacolo, il gioco-sfida con un esperto di cinema per soddisfare e stimolare la curiosità (e il palato) del pubblico. “Monica e le altre. Il cinema è femmina”, è il titolo del secondo appuntamento dei quattro in cartellone fino ad aprile per un viaggio nel cinema italiano guidati, sul grande schermo e in tavola, dalle grandi attrici di casa nostra, da Anna Magnani a Monica Vitti, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren. La cena – a menù fisso, anche in versione vegetariana – sarà ispirata proprio alle protagoniste del cinema e tra una portata e l’altra, guidati dal critico Andrea Fioravanti, si andrà alla scoperta di storie e aneddoti gustosi tra spezzoni di grandi film e racconti. Come da tradizione, i partecipanti alla cena avranno l’occasione di “mettere in difficoltà” il critico che potrà testare, con domande e curiosità, la reale conoscenza cinematografica degli appassionati. Sarà un viaggio al femminile nella cultura e nel costume del bel Paese, dal dopoguerra fino agli anni d’oro del grande cinema italiano, tra arte, società, ruoli e stereotipi femminili nell’Italia che fu.

Tra i film di cui si parlerà ci sono come “Pane, amore e fantasia“, “L’Onorevole Angelina“, “La ragazza con la pistola“, cioè quei classici che hanno visto protagoniste assolute alcune tra le più grandi attrici del cinema italiano e internazionale. Erano le cosiddette Maggiorate, ovvero quel gruppo di attrici che, inizialmente, si imposero sul grande schermo per la loro bravura e prorompenza fisica. La cine-cena rientra nel progetto “DiversitÀrte“, promosso dall’associazione RealMente Per creare una comunità educata al valore della diversità