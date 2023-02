La Rupe “capitale“ dello smart working

ORVIETO - Le opportunità dello smartworking per rendere attrattiva la città non solo dal punto di vista turistico. Il tema è stato discusso in biblioetca nel corso dell’incontro “Orvieto best place to smartwork - Istruzioni per l’uso“. Un appuntamento riservato agli operatori delle strutture ricettive alle agenzie immobiliari e alle agenzie di viaggio che fa seguito all’accordo tra il Comune e HqVillage, la piattaforma digitale che mette in contatto borghi e città con le community di smart workers e nomadi digitali. L’obiettivo è quello di mettere in atto una strategia per fare di Orvieto la città ideale in cui lavorare e vivere per tutti quelli che possono svolgere il proprio lavoro rimanendo nella propria abitazione. "Nel mondo – è stato detto – si stima che nel post pandemia il numero di smart workers e nomadi digitali abbia superato il miliardo".