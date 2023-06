"La Rocca un simbolo da vivere" Ma il restyling non è ancora finito

Nella Sala del Camino della Rocca maggiore si è svolta la cerimonia per la riapertura della fortezza albornoziana che poi ha riaccolto una folla di cittadini e turisti anche nei nuovi spazi visitabili. "Con questo restauro – ha detto il sindaco Stefania Proietti – che mira a rendere la Rocca sempre più accessibile e vivibile dai cittadini e dai turisti, anche con servizi come la mobilità elettrica e la connessione internet, vogliamo che la Rocca sia sempre più vissuta ed amata, e diventi un’esperienza da ricordare per un numero sempre più alto di persone". I lavori di questo primo stralcio si aggirano sul milione di euro, grazie a finanziamenti regionali), della Fondazione di Perugia e del Comune di Assisi; termineranno entro l’estate, quando tornerà visitabile la torre poligonale raggiungibile con il lungo camminamento.

L’amministrazione comunale è al lavoro per implementare le risorse per un secondo stralcio di lavori di riqualificazione, per una nuova funzionalizzazione del lato nord, per l’implementazione dell’accessibilità del piano terra e del piano nobile nonché per l’ideazione e realizzazione di percorsi espositivi in collaborazione con il gestore dei musei civici Opera Laboratori. La Rocca Maggiore sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino ad agosto. Durante l’estate, nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune di Assisi, nel piazzale antistante la Rocca Maggiore ci saranno grandi concerti che stanno andando verso il sold-out. Il dirigente comunale Matteo Castigliego ha esposto lavori effettuati: nuovo solaio e pavimento nel salone d’onore, camminamento-ballatoio che percorre tre lati del monumento, la scala di collegamento esterna con ricostruzione del parapetto, le rampe di accesso al cassero, la riqualificazione della torre poligonale con possibilità di accesso diretto.