La ripresa post-pandemia Ora c’è meno povertà: in 47mila stanno meglio

La ripresa economica dopo la pandemia si fa sentire anche sulla povertà. Con l’istat che certifica come siano 47 mila in meno gli umbri a rischio povertà o esclusione sociale: nel 2022 sono scesi a 95 mila (11,1%) rispetto ai 142mila del 2021 (16,6%) e al 24,4% in Italia: in pratica si è passati da un umbro ogni 6 a uno ogni 10. Si tratta di famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale o a bassa intensità di lavoro. E diminuisce anche la percentuale di coloro che sono a rischio povertà, ovvero che hanno un reddito inferiore a 11.155 euro annui (930 euro al mese) per una famiglia di un componente adulto: nel 2021 in Umbria in questa condizione c’erano oltre centomila persone (103mila circa), mentre alla fine dell’anno scorso eranop scese all’8,6 per cento (circa 73mila) contro il 20,1 del resto del Paese. Altro indicatore dove l’Umbria registra un miglioramento è quello relativo alla bassa intensità lavorativa, ovvero la percentuale di persone che vivono in famiglie in cui ogni componente lavora per non più di due mesi e mezzo all’anno: qui si passa da 5,8% del 2021 al 5,6 dell’anno scorso (la percentuale in Italia è invece paria al 9,8). Quanto al Centro Italia si riduce la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale (19,6% rispetto a 20,4% del 2021), per la riduzione in particolare della grave deprivazione materiale e sociale mentre aumenta l’indicatore di bassa intensità di lavoro. A livello regionale, in Toscana migliorano tutti e tre gli indicatori così come in Umbria, mentre nelle Marche e nel Lazio aumentano il rischio di povertà e la bassa intensità di lavoro. Sempre per continuare il confronto, anche al Nord vi è un deciso miglioramento delle condizioni di vita e dei livelli reddituali delle famiglie; in particolare, il Nord-est si conferma la ripartizione con la minore quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale del paese (12,6% rispetto al 14,2% del 2021). Nella provincia autonoma di Trento, in Emilia Romagna e Veneto si osserva una forte riduzione del rischio di povertà e nelle ultime due regioni anche della bassa intensità di lavoro. In controtendenza la provincia di Bolzano, dove aumenta il rischio di povertà o esclusione sociale. Il rischio si riduce anche nel Nord-ovest (16,1% rispetto al 17,4% del 2021); in particolare, in Lombardia si riduce la grave deprivazione materiale e sociale e in Piemonte migliorano i tre indicatori.