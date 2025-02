La riorganizzazione del Comune: "Ci sarà un dirigente in meno"

Un dirigente in meno, la riorganizzazione in cinque aree funzionali e Polizia locale e dell’Avvocatura direttamente coordinate dalla sindaca. Vittoria Ferdinandi, prima cittadina, fa sapere che "il processo di riorganizzazione della macchina comunale, iniziato a seguito della delibera del Consiglio Comunale dello scorso 20 gennaio, sta per avviarsi alla conclusione. Tutto ciò – afferma – è il risultato di un attento percorso di analisi e valutazione, accompagnato da una fase di partecipazione attiva e di ascolto dei dipendenti, iniziata lo scorso dicembre, che ha consentito di raccogliere oltre 120 idee e suggerimenti. Il principale obiettivo del nuovo assetto organizzativo è quello di incrementare la partecipazione dei cittadini, migliorare l’efficacia dei servizi pubblici e garantire una gestione più trasparente oltre che attenta alle esigenze dei cittadini e degli stessi lavoratori".

"Serve mettere in campo una maggiore semplificazione burocratica e lo faremo anche attraverso l’introduzione di innovazioni digitali e l’adozione di tecnologie avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale. Ci proponiamo inoltre di ottimizzare le risorse e le competenze a disposizione dell’Ente – aggiunge Ferdinandi -, attraverso una gestione coordinata dei vari uffici comunali".

Sarà ridotto il numero di dirigenti che passano da 25 a 24 e vengono istituite nuove unità di coordinamento per settori strategici, come negli ambiti della “casa”, della mobilità sostenibile” e della “pianificazione strategica”. La partecipazione e la comunicazione, interna ed esterna, saranno valorizzate e assumeranno una funzione trasversale per orientare i servizi verso le reali esigenze dei cittadini. La nuova struttura organizzativa comprenderà dunque cinque aree funzionali: Servizi alla Persona e alla Comunità, Governo del Territorio e Transizione Digitale, Opere Pubbliche e Mobilità, Risorse e Affari Generali. Le strutture dirigenziali relative alla Polizia locale e l’Avvocatura saranno collegate direttamente alla figura del Sindaco, così come già avviene per Segretario e Direzione comunale.

Una volta conclusa la fase di confronto con i sindacati, la Giunta procederà all’approvazione della revisione del Regolamento di organizzazione e saranno quindi avviate le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, con l’intento di rendere operativo il nuovo modello organizzativo dal aprile 2025.