La rinascita post terremoto Regione: "1551 cantieri conclusi però c’è ancora tanto da fare"

In Umbria i cantieri avviati dopo il terremoto del 2016 sono stati 2.822, 1.551 dei quali già conclusi con il ritorno delle famiglie e delle attività economiche nelle proprie case e nei propri luoghi di lavoro. E’ quanto emerge dai dati svolti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) resi noti dalla Regione che ha tracciato un bilancio dell’attività di questi sette anni, non privi di problemi. Al 31 luglio, sempre in ambito privato a fronte di un totale di 4.536 istanze presentate all’Usr, "ben" 2.858 risultano concesse, 663 rigettate o archiviate su istanza di parte. Viene inoltre precisato che 661 istanze di danno lieve sono di competenza dei Comuni di Spoleto, Cascia e Norcia. La ricostruzione leggera - prosegue la Regione - si avvia verso la conclusione, con una percentuale di evasione pari a circa il 90% del totale delle istanze presentate. Quanto agli importi richiesti con le istanze di contributo, in Umbria, al 31 luglio, sono pari a 1.4 miliardi circa di cui quasi 799 milioni concessi (il 18% dei quali è stato concesso nel solo 2023) e 397 milioni liquidati (dei quali il 26% nel solo 2023). Oltre alle istruttorie contributive e a quelle sismiche (attività, quest’ultima, in capo all’Usr da gennaio 2021, che ha visto, a oggi, la conclusione di 387 procedimenti tra autorizzazioni sismiche e controlli su depositi estratti a campione) l’impegno dell’Usr si traduce anche in attività complementari, quali l’istruttoria per la valutazione preventiva del livello operativo e le autorizzazioni al miglioramento, per un totale di 1.949 istanze di cui: 1.490 rilasciate, 367 rigettate o archiviate su istanza di parte e le restanti in istruttoria.

Quanto alle attività di controllo, ad oggi, sono state concluse 7 estrazioni per le verifiche ed i controlli a campione sugli interventi della ricostruzione privata per un totale di 96 istanze di cui: 66 per il controllo preventivo e sismico; 19 per il controllo successivo a decreto di concessione con sette sopralluoghi eseguiti; 11 per il controllo dopo la comunicazione di fine lavori con sei sopralluoghi eseguiti. "I numeri e i dati del difficile processo di ricostruzione post sisma 2016 – afferma Palazzo Donini -, pur se positivi, non sottraggono la Regione e l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria dalla consapevolezza che vi è ancora molto da fare: si continuerà a lavorare con determinazione e con un impegno corale, dalla Struttura del Commissario alle amministrazioni comunali e provinciali; dai cittadini ai professionisti, al fine di ottenere risultati concreti nell’interesse delle comunità locali che hanno dato prova di grande dignità, senso di appartenenza e capacità di reagire alle avversità. C’è ancora tanta strada da percorrere insieme".