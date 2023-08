"La Rems? Giusto farla a Orvieto" L’ex assessore Moretti all’attacco

Ufficialmente il Comune ha comunicato alla Regione di essere indisponibile ad ospitare una Rems, la struttura detentiva destinata alle persone con problemi psichiatrici, ma ad Orvieto ci sono ancora autorevoli voci che hanno posizioni diverse sull’argomento. E’ il caso, ad esempio, di Stefano Moretti, commercialista con un importante passato politico che, negli anni Novanta, lo aveva portato a ricoprire anche l’importante incarico di assessore regionale alla Sanità.

Perché riprendere adesso la discussione sulla Rems?

"Perchè la Giunta comunale ha assunto una decisione affrettata e sbagliata sulla scia dell’emotività. Hanno detto di no alla Regione, concentrandosi sul fatto che l’assessore Coletto aveva indicato come possibile sede della Rems la ex mensa della caserma Piave che appartiene alla Regione. Il Comune si è opposto ritenendo che il luogo non fosse adatto, ma non c’è stata nessuna seria riflessione sull’opportunità di avere o meno qui una Rems, anche cercando una sede alternativa".

Quali sarebbero gli aspetti positivi da valutare?

"Intanto quello di far fronte ad un problema generalizzato in Umbria dove la mancanza della Rems crea problemi enormi, costringendo i malati con patologie psichiatriche a convivere con gli altri. Si tratta di una questione di vivibilità, sicurezza ed umanità dei penitenziari, ma collegata direttamente ai tanti episodi di violenza che continuano a ripetersi quasi con cadenza giornaliera"

E i ritorni per la città?

"La Rems significa intanto un nuovo servizio sociale da attivare in città con possibili ricadute anche dal punto di vista occupazionale. Il vantaggio sarebbe anche quello di rafforzare la posizione del nostro penitenziario per il quale non si prevedono nuovi investimenti anche perchè Orvieto non è più sede di tribunale. Piuttosto disognerebbe ragionare su una sede diversa rispetto alla ex caserma".

Cla.Lat.