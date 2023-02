"La Regione s’impegni per riavere il Tribunale"

La città rivuole il suo tribunale. I consiglieri comunali di tutti i gruppi hanno espresso un voto unanime alla mozione dell’esponente dell’opposizione Cristina Croce con la quale si chiede alla Regione di sostenere un disegno di legge parlamentare per ripristinare i tribunali soppressi. "Una ristrutturazione massiva degli uffici giudiziari che aveva come fine quello di velocizzare i procedimenti giudiziari e rendere efficienti i costi della giustizia – ha detto Croce- ma – che ha finito per causare rilevanti disservizi a cittadini e imprese". L’atto impegna sindaco e Giunta a "intraprendere iniziative volte a sollecitare la Regione ad approvare un disegno di legge finalizzato alla riapertura dei tribunali minori tra cui Orvieto".