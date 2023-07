"La Regione s’impegni per il nuovo ospedale"

"Appare chiaro che non può essere più procrastinata la necessità di addivenire ad un definitivo e chiaro atto di impegno da parte della Regione Umbria" per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni: lo scrive il sindaco Stefano Bandecchi in una lettera alla governatrice Donatella Tesei. "Il sindaco chiede, in estrema sintesi, di procedere quanto prima alla realizzazione del nuovo ospedale di alta specializzazione - un diritto per il territorio - e chiede alla presidente un incontro per illustrare una nuova proposta per il pagamento della struttura", spiega Palazzo Spada. Quanto basta a scatenare le polemiche. Il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd): "Basta con la farsa, per il nuovo ospedale occorre un tavolo Ministero-Regione e la stipula di un accordo di programma. Il resto sono dichiarazioni fantasiose".

"Solo una settimana fa il sindaco Bandecchi annunciò, dopo l’incontro con la Tesei che, entro sei mesi, avrebbe posato la prima pietra del nuovo ospedale di Terni – continua Paparelli _ . Oggi, dopo essersi reso conto che non c’è né un progetto, né un iter avviato per il reperimento delle risorse necessarie, parla di un’operazione da mettere in piedi da qui a cinque anni e si fa promotore di un nuovo incontro con la Regione per trovare le risorse. Per avanzare richieste di finanziamento occorre avere un progetto, che ancora non c’è, essendo stato boccaiato dal Rup incaricato quello relativo al project financing".