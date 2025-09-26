La Regione s’impegna per la Flotilla. Missione umanitaria, ok dall’Aula : "Doveroso promuovere la pace"

Passa con la maggioranza dei voti la mozione urgente promossa e predisposta dal consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs) sul sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e sulla richiesta urgente al Governo italiano delle necessarie garanzie diplomatiche e di protezione per l’incolumità della spedizione di pace verso Gaza. Dunque disco verde dall’Assemblea legislativa di palazzo Cesaroni, senza però l’ok dei consiglieri di opposizione, che non hanno partecipato al voto pur rimanendo in Aula.

L’atto impegna la Giunta regionale ad intervenire ed è stato illustrato dallo stesso Ricci che sottolinea "quanto sia importante e giusto che questo Consiglio possa trattare un fatto epocale come quello della missione umanitaria della Flottilla che in queste ore sta tenendo in ansia milioni di cittadini nel nostro Paese e migliaia e migliaia di persone nella nostra regione. Peraltro l’articolo 2 del nostro Statuto sancisce che la Regione Umbria assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni, la cultura della pace, della non-violenza e del rispetto per i diritti umani come valori fondanti. Purtroppo a Gaza, ma anche in tutta la Palestina questi valori fondamentali oggi sono completamente calpestati. Dall’alba di stamattina sono almeno trenta i palestinesi uccisi negli attacchi militari israeliani nella zona centrale e meridionale di Gaza, che si vanno a sommare agli oltre sessantatremila e si tratta in grandissima parte di donne, bambini e comunque popolazione civile". Il capogruppo del PD Cristian Betti: "Ringrazio il consigliere Fabrizio Ricci per aver presentato questa mozione. Ringrazio ovviamente anche l’Aula, compresa la minoranza che ci ha consentito portarla in discussione, e non è un fatto scontato, è qualcosa che va rimarcato perché qualsiasi atto che le istituzioni possano fare, simbolico, ma anche concreto, è molto importante di fronte a questa tragedia enorme a livello globale".

A riassumere la posizione della minoranza Matteo Giambartolomei: "Pur concordando sul contenuto del documento – spiega l’esponente di FdI - ribadiamo il superamento dell’atto da quelle che sono le posizioni già prese dal Ministro e dal Governo".