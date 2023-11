La Regione guarda al 2024: "Pnrr, 5mila assunzioni"

PERUGIA

L’Umbria dopo i risultati del 2021 e del 2022 (+7,1% e +3,9%) presenterebbe nel 2023 una crescita del Pil pari all’1%, in linea con quella del nostro Paese "a testimonianza di una certa forza strutturale del sistema, visto l’anno oltremodo complesso". La crescita nel 2024 e nel 2025 risulterebbe invece, rispettivamente, pari allo +0,3% e al +0,5%. Tale stima di crescita non tiene conto dell’effetto delle ricadute del Pnrr per il 2024 e il 2025". E’ questo uno dei passaggi del Defr – il Documento di economia e finanza regionale 2024 – adottato dalla Giunta regionale dopo la fase della concertazione con le parti sociali che ne ha integrato i contenuti e nel quale, "grazie alle azioni regionali e nonostante le previsioni globali di peggioramento della situazione economica per il 2024", si prefigura una ulteriore crescita del Pil (Prodotto interno lordo) anche nel 2023 e una sua sostanziale tenuta nel 2024, mantenendo così quell’inversione di tendenza che si è registrata nell’ultimo triennio rispetto al passato.

E uno dei punti chiave è proprio quello del Pnrr, che secondo quanto stima la Regione, se correttamente scaricato a terra dai soggetti attuatori, da quanto riportato da una stima Aur - cautelativa in quanto non considera le opere interregionali ma solo quelle ricadenti esclusivamente sull’Umbria - prevede un impatto sul Pil di +1.1 punti l’anno e 5.300 assunzioni ogni 12 mesi, per tutta la durata del Piano.

"Gli strumenti finanziari individuati non prevedono, per il quarto anno consecutivo, nessun incremento della tassazione regionale per famiglie ed imprese – precisa Palazzo Donini –, ma si basano principalmente su spending review, pieno utilizzo dei Fondi Comunitari e sul Pnrr Umbria da 3,5 miliardi di euro. Conseguire obiettivi di ulteriore crescita del Pil regionale anche nel 2023 (anche se modesta) e traguardare una sua sostanziale tenuta nel 2024 – aggiunge la nota della Giunta , rappresenterebbe elemento di soddisfazione". La Regione, per raggiungere tali obiettivi, ha individuato 10 aree di azione che spaziano dal sostegno alle imprese, allo sviluppo infrastrutturale, dalla sanità al piano energetico, dalla ricostruzione agli interventi su strutture strategiche come l’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto e del complesso di UmbriaFiere, dalla crescita del turismo e del marchio Umbria ad una forte manovra di sostegno alle Famiglie e alle fragilità.