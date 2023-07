La Regione e il Pnrr "Possibili illeciti erariali" Si muove la Corte dei Conti

Sanità e Pnrr: le criticità della Regione per la Corte dei Conti sono queste. Con il procuratore della corte dei Conti regionale, Rosa Francaviglia, che spiega come "la soglia di attenzione della Procura è e sarà altissima sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo restando che sono già state attenzionate diverse ipotesi di illecito erariale riferite a questo tema". L’annuncio in occasione della parificazione del rendiconto generale dell’ente per l’esercizio finanziario 2022 che si è svolto ieri mattina alla Sala dei Notari e che sancise la regolarità dei conti.

Francaviglia ha spiegato come "dall’elaborazione dei dati trasmessi dalla Regione sul Pnrr a fine marzo risulta un totale di 289 progetti di cui 15 progetti privi di un correlato Cup, 5 revocati e 55 finanziati dal Pnc. I progetti avviati sono 180, pari al 62% del totale, pari a circa 269 milioni di euro, di cui la parte preponderante è relativa ai progetti nella Missione Salute (102 progetti)". E il capitolo più problematico è ancora una volta quello sanitario. Nella sua relazione, Francaviglia è stata perentoria a iniziare dalla spesa farmaceutica. La Regione "ha asserito di aver costituito una Cabina di regia regionale e di aver adottato numerosi interventi volti alla razionalizzazione della predetta spesa, con l’obiettivo finale di rispettare i tetti previsti – ha detto –. Nel dettaglio, è stato rispettato il tetto fissato per la spesa farmaceutica convenzionata, ma non quello relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti. Ciò posto, è indubbio che la sanità umbra sia connotata da evidenti criticità apprezzabili sotto duplice prospettazione, sia con riferimento all’incidenza della spesa che in relazione ai profili erariali. Si ribadisce quanto già argomentato in precedenti occasioni ovvero che siffatte criticità sono suscettibili di tradursi nella compromissione del diritto alla salute della collettività locale come comprovato, peraltro, dai notevoli disservizi che affliggono attualmente le strutture sanitarie pubbliche, nosocomiali e non". E nella sua relazione, il presidente della Sezione regionale di controllo, Antonello Colosimo, ha detto che "la Regione anche sulla base delle parifiche degli anni precedenti presenta luci ed ombre ma c’è anche l’impegno di recuperare profili che sono stati oggetto di criticitá da parte della Sezione". Alla fine è stato certificato che il bilancio della Regione "è regolare".