La Regione e i fondi dell’Europa Quasi un miliardo e mezzo per economia, ambiente e scuola

"L’avvio della Programmazione europea 2021-2027 attraverso i programmi regionali del "Fesr" e quello "Fse Plus" rappresenta un’occasione unica per la crescita del sistema socio-economico regionale e per affrontare le criticità strutturali della nostra economia". A dirlo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei in apertura della presentazione della programmazione della Regione, spiegando inoltre che "il totale delle risorse disponibili per i due programmi per questo periodo di programmazione sono oltre 812 milioni di euro, più di 523 milioni di programmazione Fesr e oltre 289 milioni di risorse Fse Plus, per oltre un miliardo e mezzo.

"Da qui ai prossimi anni – ha detto la presidente Tesei – sulla nostra regione impatteranno significative risorse capaci di porre le fondamenta per un nuovo modello di sviluppo per raggiungere questo obiettivo sarà determinante coniugare tre fattori che concorrono allo sviluppo: l’impresa, la persona e il territorio". Per il FESR, il cuore dell’azione verrà rivolto ad alcune priorità strategiche : la prima è l’attuazione di politiche volte a migliorare la capacità innovativa e competitiva, investendo maggiori risorse in ricerca e innovazione, la seconda priorità riguarderà la promozione di azioni che combinino l’economia con la qualità e la sostenibilità dell’ambiente.

Inoltre prosegue la presidente, "sarà fondamentale, per una Regione come l’Umbria, puntare ad altri due temi: la valorizzazione della cultura in sinergia con politiche legate al welfare sociale e culturale e le ‘strategie territoriali’ attuate in sinergia con gli altri obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle maggiori aree urbane e delle aree interne individuate".

Per il Fse Plus, una prima importante linea di azione riguarderà le politiche per l’occupazione con un occhio attento all’occupazione dei giovani rafforzando un’ulteriore linea di intervento, che riguarderà tutta la filiera dell’istruzione e della formazione professionale. Inoltre saranno programmati, interventi di sostegno al diritto allo studio.