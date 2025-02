La regia di Luca Marinelli al Ridotto del Morlacchi

Luca Marinelli porta in scena a Perugia la sua prima regia teatrale, nel nuovo appuntamento al Ridotto del Morlacchi. E’ lo spettacolo “Una relazione per un’accademia“ tratto dall’omonimo romanzo di Franz Kafka, con protagonista Fabian Jung (foto) in una produzione firmata dal Teatro Stabile dell’Umbria, attesa venerdì alle 20.45, sabato in doppia replica alle 18 e alle 21 e domenica alle 17. E’ la storia di Rot Peter, interpretato da Jung, una scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 con un racconto breve. Viene catturato mentre è con il suo branco e durante la prigionia capisce che può imitare molto bene gli uomini e garantirsi la libertà. Dopo cinque anni, gli antropologi si ritrovano ad ascoltare una scimmia trasformatasi in relatore accademico. Il testo affronta in termini grotteschi la condizione di chi è costretto a vivere un’esistenza che non gli appartiene pur di conformarsi al dettami della società e ricavarne libertà.

"Questo testo è uno sguardo – dice Marinelli –. Sono stato colpito da questo sguardo, come da un profondo e dirompente slogan di denuncia scritto, gridato su un muro. Mi sono fermato a osservarlo e ho tentato di restituire le mie, le nostre emozioni. Quello che è importante è che faccia rumore, come un suono da decifrare. Ho trovato in Kafka un alleato, un amico, un militante etico. Possiamo solo ascoltarlo, ma sarebbe bello rispondergli, ringraziarlo. Forse una messinscena può compensare questo silenzio".

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222 o acquistare al botteghino e online su www.teatrostabile.umbria.it