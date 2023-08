La realtà virtuale al Todi Festival Il digitale va in scena a teatro

Nuove esclusive regionali sbarcano al Todi Festival in questi giorni. Stasera al Teatro Comunale il sipario si alza alle 21 su “Il presente che qualcuno chiama futuro: mixed reality e spatial computing“, un esclusivo dialogo con Marco Camisani Calzolari: attivissimo e instancabile pioniere di cultura digitale dal 1995, Camisani Calzolari è docente universitario, inviato di “Striscia la Notizia“ e autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale. Spiegare agli Italiani il digitale per non esserne vittime è la sua missione, che porta avanti con entusiasmo coniugando divertimento e apprendimento. Al Festival sarà presente con il suo holofan per dialogare con il pubblico sull’attualissima fusione in atto tra mondo reale e virtuale.

La rassegna “Todi Off“ dedicata ai fermenti del contemporaneo prosegue con “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo“, di Claudio Fava e KNK Teatro, con Simone Luglio, Giovanni Santangelo e la regia di Chiara Callegari. Lo spettacolo, sempre in esclusiva regionale, sarà alle 19 al Teatro Nido dell’Aquila. E ancora, alle 18 alla Sala Vetrata dei Portici Comunali, il Maestro Fabrizio Dorsi, insieme a Manfredo Retti e Francesco Tofanetti, illustrerà gli atti del convegno “Quale futuro per le giovani bacchette?“, con gli atti della tavola rotonda che si è svolta a Todi per la 25esima edizione del Corso di avviamento alla direzione d’orchestra condotto dallo stesso Dorsi.

E domani nuova tornata di eventi. Sul main stage del Comunale alle 21 andrà in scena un’altra esclusiva regionale: il concerto firmato “Bio-Blind International Orchestra“ con musicisti non vedenti e ipovedenti fra i 12 e i 65 anni, fondata da Alfredo Santoloci, docente di sassofono al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nell’orchestra le difficoltà legate alla mancanza della vista vengono superate con l’ausilio della tecnologia. Il rapporto visivo fra il direttore e i musicisti è infatti sostituito dal contatto uditivo: "Traduco la gestualità – spiega Santoloci – con parole sussurrate via microfono che i musicisti recepiscono attraverso auricolari". Special guest sarà Javier Girotto.

Spazio anche alla poesia: sempre domani alle 18 alla Sala del Consiglio Vivian Lamarque, in dialogo con Lorenzo Chiuchiù, leggerà alcuni componimenti tratti dalla sua ultima raccolta “L’Amore da Vecchia“, un’opera ricca di impressioni e memorie sul "fascino discreto degli amori non corrisposti".

