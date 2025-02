La raccolta dei farmaci: "Grande generosità"

GUALDO TADINO - Sono stati numerosi i volontari attivi nelle farmacie comunali Calai di piazza Mazzini e di Cerqueto, nella Centrale Capeci di via Flaminia e nella Monte Penna di Rigali. Hanno operato accanto agli addetti delle strutture sanitarie per le Giornate della raccolta del farmaco, che hanno registrato tanta generosa partecipazione. La raccolta del farmaco quest’anno si svolge in 5.800 farmacie italiane, che hanno dato disponibilità, 100 delle quali umbre: collaborano direttamente con la Fondazione “Banco farmaceutico“, per raccogliere donazioni di medicinali come concreta solidarietà verso le persone che ne hanno bisogno. Chi vuole partecipare, come in passato, potrà farlo sino a lunedì, acquistando uno o più farmaci avvalendosi anche dei consigli dei farmacisti e dei volontari; il Banco farmaceutico poi donerà quanto raccolto agli Enti assistenziali che si prendono cura di persone indigenti e in difficoltà. I medicinali più richiesti sono soprattutto antinfluenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, ginecologici, preparati per tosse e disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, per dolori articolari e disinfettanti. I medicinali raccolti saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche. Nel gualdese si è confermata grande generosità dei cittadini; la referente locale, Loredana Farabi (nella foto) esprime gratitudine a "farmacisti, volontari di associazioni e parrocchie e alle persone che hanno donato medicinali".

Alberto Cecconi