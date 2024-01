"La qualità dell’abitare . Verso il social housing"

In quattro decenni di attività ha realizzato in tutta l’Umbria oltre 2mila abitazioni distribuite in 23 comuni e 126 cantieri. Di questi oltre 2mila alloggi, l’88 per cento è stato successivamente acquistato dagli affittuari. A oggi può contare su oltre 5mila soci e, soprattutto, su una moderna visione del modello cooperativo e delle politiche abitative e urbanistiche incentrate su social housing, qualità e vivibilità. Con questi numeri e questa filosofia, la società cooperativa Coop Umbria Casa ha festeggiato 40 anni di vita con un grande convegno, dal titolo "Dalla costruzione di case alla cura dell’abitare". Un incontro durante il quale si è ripercorsa l’evoluzione della cooperativa che, alla tradizionale attività di affitto e vendita di abitazioni, ha affiancato negli anni quella di gestore sociale di sue proprietà e di quelle dei vari fondi di investimento immobiliare presenti in regione.

"In questi 40 anni – ha commentato Grimani – molto è cambiato nei modelli abitativi, ma per noi un punto è rimasto invariato e sempre al centro delle nostre strategie: la cura dell’abitante. Un’attenzione verso la persona che oggi si articola anche nella costruzione di comunità all’interno dei complessi residenziali: oggi abitare in un nostro condominio significa vivere in una comunità in cui si collabora e si usufruisce di una vasta gamma di servizi, grazie alla sinergia con le cooperative sociali aderenti a Legacoop Umbria”. Insomma, quello che oggi si chiama social housing e che Coop Umbria Casa porta avanti, in particolare, in due progetti a Balanzano di Perugia e a Umbertide"

Silvia Angelici