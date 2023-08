La Protezione civile si apre ai minorenni

ORVIETO – La Protezione civile si apre anche ai minorenni. E’ una delle novità più importanti contenuti nel nuovo regolamento della Protezione civile che è stato appena approvato dal Consiglio comunale. Anche i minorenni avranno dunque la possibilità di aderire al gruppo comunale di volontariato, previa autorizzazione da parte dei genitori, e la perdita della qualità di appartenente al gruppo in caso di assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi. "Con l’approvazione del consiglio comunale – aggiunge l’assessore Moscatelli – il regolamento è immediatamente operativo e tra settembre e ottobre sarà convocata l’assemblea dei volontari che provvederà a nominare gli organismi del gruppo comunale. La Protezione civile di Orvieto rappresenta un fiore all’occhiello per l’Umbria e i suoi volontari, attualmente 88, sono il cuore e il motore delle molteplici attività che vengono messe in campo. Non smetteremo mai di ringraziare la nostra protezione civile per il avoro di sostegno alla comunità nel difficile momento della pandemia, ma anche più recentemente i volontari hanno dimostrato quanto sia prezioso il loro contributo: gli aiuti alle popolazioni colpite dalle alluvioni nelle Marche e in Emilia Romagna, la sicurezza garantita nelle tante iniziative in città, l’attività di formazione e informazione nelle scuole e il campo estivo dello scorso luglio a Villa Paolina che, oltre all’elevata professionalità acquisita dai volontari, ha dimostrato la rinnovata vitalità del gruppo comunale".