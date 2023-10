"La Protezione Civile non raccoglie offerte"

GUALDO TADINO – Alcuni cittadini hanno segnalato al gruppo di volontari della Protezione civile "Sorgente" di aver ricevuto comunicazioni telefoniche riguardanti l’associazione stessa: si preannunciava il passaggio, programmato per oggi, per raccogliere eventuali offerte o contributi. Il gruppo "Sorgente" ieri ha diffuso un comunicato a tutti i cittadini gualdesi, nel quale chiarisce: "Facciamo presente che la nostra associazione non ha organizzato nulla del genere e non ha intenzione di fare nulla di questo tipo di raccolte, quindi potrebbe essere una truffa. Sono state già allertate le forze di Polizia del territorio. Premesso quanto sopra, raccomandiamo ai cittadini di non concedere denaro o offerte a nessuno, anche se dovesse indossare la divisa della Protezione Civile". Insieme si rivolge l’invito a segnalare il fatto alle forze dell’ordine (Carabinieri 075 912220, o alla Polizia locale del Comune 075910443) gli eventuali tentativi di richieste in tal senso". Il gruppo di protezione civile, attivo da decenni nel gualdese, sotto la guida del compianto coordinatore Massimiliano Rondelli, ha fornito servizi importanti alla comunità, sin dai tempi del terremoto ed in tante altre occasioni, con apprezzate uscite anche per emergenze non locali; tanto che è stata stipulata una convenzione col Comune, con impegni per la prevenzione di incendi boschivi, per eventi calamitosi, il controllo ambientale, neve e ghiaccio, per servizi durante le feste, per eventi al teatro Talia, la collaborazione per sostegni a famiglie in stato di necessità causata da emergenze.

Alberto Cecconi