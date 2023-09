La prossima “mossa“ sarà sulle gallerie

Adesso l’altra sfida è quella delle gallerie del Raccordo Perugia-Bettolle, dato che due di esse (quattro canne per dirla in gergo tecnico) hanno bisogno di interventi urgenti di messa in sicurezza. Iil primo intervento programmato è quello nel tunnel ‘Pallotta’ che ha bisogno di interventi importanti proprio per la messa in sicurezza strutturale. La buona notizia è che nessuna delle due ‘canne’ della galleria verrà chiusa: i lavori saranno infatti effettuati di notte grazie a una ‘camicia’ che verrà progressivamente realizzata dentro il tunnel stesso e che farà sì che di notte si possa lavorare e di giorno si possa invece circolare senza limitazioni. In questo modo viene ricacciato indietro l’incubo delle file. Il cantiere potrebbe aprire addirittura entro la fine dell’anno. Tutto ciò in attesa che venga approvato il progetto del raddoppio delle Rampe: qui i cantieri dureranno un paio di anni, ma non partiranno prima della fine del 2024, sempre che si trovino i 14 milioni mancanti.