La proprietà diserta l’incontro al Ministero

Fumata nera al tavolo Treofan, convocato ieri al Mimit alla presenza delle istituzioni, del liquidatore della società e dei sindacati. L’azienda proprietaria del sito ternano, chiuso da oltre due anni e con circa novanta lavoratori in cassa integrazione, infatti ha disertato l’incontro. “Esprimiamo il più profondo disappunto per la mancanza di Treofan Germany, ritenendo questa assenza una grave forma di mancato rispetto verso le istituzioni, i sindacati e i lavoratori. Questo atteggiamento identifica inoltre un comportamento pretestuoso e di indisponibilità a un possibile accordo", cosi la sottosegretaria Fausta Bergamotto, con delega alle crisi d’impresa, e l’assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni. Il ministero ora attenderà una “proposta credibile “ da parte dell’azienda per riconvocare le parti. "Treofan Germany e la sua proprietà - continuano – non possono sottovalutare di aver utilizzato ingenti risorse pubbliche sia per la cassa integrazione sia in termini di finanziamenti per investimenti produttivi". La proposta di rilancio del sito resta quindi congelata.