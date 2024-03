"La promozione è il frutto del lavoro di tanti"

TERNI La Ternana Futsal Unicusano festeggia la promozione in A2 Elite. Grande la soddisfazione dei presidenti Luca Palombi e Francesco Emanuele Tonel che si sono avvicendati durante la stagione, del ds Michele Carpinelli e del tecnico Federico Pellegrini: "Ringrazio tutti – commenta quest’ultimo –, dalla società al mio staff, dai calciatori agli sponsor, dai volontari che sono la vera anima del nostro lavoro ai tanti tifosi che quando siamo tornati a giocare al Paladivittorio lo hanno gremito e ci hanno dato grande carica. E’ l’ennesimo successo della Ternana, arrivato con il sacrificio e la volontà di tante persone. Un grazie particolare va anche agli amici di Massa Martana che per sei mesi ci hanno fatto sentire a casa nel loro palazzetto". I rossoverdi sono attesi dalla Final Four di Coppa Italia (28-29-30 marzo a Policoro e Bernalda): "Andremo a giocarcela e possiamo prepararla bene, anche perchè in campionato l’obiettivo è raggiunto e abbiamo un turno di riposo". Il tecnico ternano confida di proseguire il grande percorso con la società rossoverde: "A fine stagione parleremo e se ci sarà la volontà reciproca di continuare insieme ne sarò felice".

Augusto Austeri