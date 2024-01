La Pro Ponte si esalta "Noi e il territorio. Cultura, storia e socialità: si riparte"

"Ha risposto compatto il “popolo” della Pro Ponte, di Velimna, di Ponte San Giovanni all’invito del presidente Antonello Palmerini e dei consiglieri dell’associazione per la cena-serata del tesseramento 2024. Mai tanta partecipazione nella sede di via Tramontani a dimostrazione della fiducia, dell’attaccamento, della considerazione nei confronti di quanti operano volontariamente

sotto la bandiera di Pro Ponte, Insieme per vivere e di Pro Ponte Etrusca onlus". Lo rifersice Gino Goti, portavoce dell’assocaizone. "Certo c’era anche il richiamo gastronomico proposto dagli addetti alla cucina e ormai apprezzata garanzia per gli

abituali frequentatori delle iniziative “condite” anche da tradizionali specialità culinarie. Certo anche la presenza degli ospiti ha contribuito al tutto esaurito nel salone-museo principale della Pro Ponte. Dopo qualche anno è tornato sul palco “Bicio, l’antidepressivo naturale“ con le sue barzellette e storie di vita in puro ma efficacissimo dialetto marchigiano. E poi c’era, giocando in casa, la ponteggiana Virginia Brunori, vincitrice del reality “La Caserma 2” che per cinque puntate ha richiamato il pubblico della RAI sulla Rete 2 dove era trasmesso. Intervistata a lungo dall’amico

Alessio, Virginia, con il contributo di immagini, ha raccontato, tra i frequenti applausi del pubblico, il mese di dura vita militare nella caserma con particolari inediti e piacevoli".

"Tutti soddisfatti - conclude Goti - e applausi finali agli organizzatori, perché tra un piatto, una battuta, una barzelletta la mezzanotte è giunta in un lampo. La Pro Ponte è partita con il piede giusto, insomma, per affrontare l’intenso programma culturale, storico, ricreativo, gastronomico e sociale del 2024".