La Pro loco di Ponticelli "Teniamo vivo il paese"

CITTÀ DELLA PIEVE – Con le sue molteplici attività tese a far conoscere il territorio e a mantenere vive le tradizioni locali, l’Associazione Turistica Proloco di Ponticelli è tra le realtà associative più attive e dinamiche del comune di Città della Pieve. Si è appena conclusa nella piccola frazione pievese la Festa della Trebbiatura, organizzata in sinergia con il Circolo Csi, con il PD e l’Auser. Una rievocazione storica della mietitura e trebbiatura che dà modo di seguire da vicino tutte le fasi del processo di lavorazione del grano. Una festa in cui è stato apprezzato come sempre anche il servizio ristorazione con piatti tipici della tradizione, come l’oca al forno, i salumi e gli affettati bio e km 0. Nel programma della Festa anche la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca, che ha offerto la possibilità di far ammirare ai turisti la bellezza delle colline umbro-toscane. Ma con la Festa della Trebbiatura si è solo toccato l’apice di una programmazione annuale ricca di iniziative e che è partita a maggio con il Pranzo di Primavera per tutti i paesani all’interno dei giardini comunali. Gli eventi a Ponticelli proseguono infatti sino alla fine dell’estate.