’La prima impronta’ Imparare la scultura

Un corso gratuito per la creazione di modelli per scultura. E’ quanto viene proposto a Panicale oggi e domani, nell’ambito del progetto 3P ’Perugino Pittura Paesaggi’. Il corso, dal titolo “La prima impronta”, si svolgerà dalle 15 alle 19 nella Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo (appuntamento presso l’Info Point di Panicale in Piazza Umberto I). Sarà l’occasione per conoscere i segreti della scultura e giungere alla creazione di modelli ispirati alle opere del Perugino. Il progetto 3P – Perugino Pittura Paesaggi è un’attività co-finanziata dalla Regione Umbria e dal Ministero del Turismo, e coinvolge i Comuni di Panicale, Città della Pieve e Corciano.