La presidente Pernazza ringrazia "Utilizzare i social in modo corretto"

TERNI - "Ringrazio gli agenti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Terni per il grande lavoro svolto con abnegazione e professionalità. Mi fa piacere che tanti cittadini, politici e rappresentanti istituzionali in queste ore mi stiano manifestando solidarietà, affetto e vicinanza". Lo afferma la presidente della Provincia e sindaco di Amelia, Laura Pernazza, a proposito dell’indagine scattata dopo la querela da lei presentata e che ha portato all’individuazione di un 57enne, indagato per diffamazione e minacce social alla stessa presidente. "Sono contenta – dichiara Pernazza – che il responsabile sia stato rintracciato perché essere oggetto di diffamazione e minacce tirando in ballo anche gli affetti personali ha creato in me momenti di apprensione, considerando inoltre ciò che era già accaduto tempo fa al Comune di Amelia dove fui vittima di un’aggressione. Questo episodio – sottolinea poi – conferma che i social devono essere usati con moderazione e in modo corretto".