La presidente Donatella Tesei sarà a Terni

La presidente della Regione Donatella Tesei celebrerà oggi a Terni il 25 aprile, 78o anniversario della liberazione. Alle 10.30 nella sala consiliare di palazzo Spada ci sarà una cerimonia commemorativa cui prenderanno parte istituzioni, autorità civili e militari e la rappresentanza dell’Anpi provinciale. Alle 11 in piazza Briccialdi è prevista la deposizione di una corona in onore ai caduti. Da lì partirà il corteo che giugerà in piazza della Repubblica, per omaggiare la Brigata Gramsci, e poi a ponte Garibaldi dove si trova il monumento ai Resistenti. Nel pomeriggio (partenza ore 16 da piazza Buozzi) l’Anpi di Terni organizza "Strade di libertà", una passeggiata nel centro cittadino per ricordare, deporre un fiore e apporre schede informative presso le targhe delle vie che ricordano i protagonisti della Resistenza e dell’antifascismo.