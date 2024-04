La Polizia premia i suoi ’eroi’. Ecco tutti i riconoscimenti

PERUGIA – Promozioni ed encomi sono stati assegnati durante la cerimonia per i 172 anni della fondazione della Polizia di Stato che si è svolta a San Francesco al Prato alla presenza delle autorità locali e di diverse scuole di Perugia e della provincia. In occasione della festa, inoltre, sono stati allestiti degli stand, in rappresentanza delle diverse specialità, a Fontivegge. Proprio lì sono arrivati oltre 200 studenti di ogni ordine e grado degli istituti scolastici di Perugia, che hanno fatto visita agli stessi stand. Durante l’incontro con i poliziotti, i giovani studenti hanno approfondito le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e i riflessi negativi causati dall’abuso degli smartphone e dei vari device.

Tornando alla cerimonia, questi i riconoscimenti. Promozione per merito è stata concessa a Gianluca Lamincia, Marco Morelli, Luigi Pochini, Fabrizio Lorenzetti. Encomio solenne a Emanuele Faina, Ilaria Ingi, Mauro Bigini, Marco Maracaglia, Giacomo Morresi. Encomio a Diego Gatti, Rossella Lebano, Alessandro Pazzaglia, Marco Marinageli, Fulvio Mazzoleni, Fabio Palmieri, Filippo Giovannelli, Roberto Marzi, Luigi Ummaro, Simone Petrini, Quintina De Marco, Giovanni Mancini, Fabio Massimo Formica, Gaetano Conte, Giorgio Mangia. La lode a Erika Veronica Di Francesco, Stefano Tomarelli, Adriano Felici, Massimiliano Gioacchini, Riccardo Sestito, Antimo Emanuele Di Donato, Martino Gasponi, Rossano Falcinelli, Leonardo Baccellini, Francesco Cipriano, Lucio Stazi, Pietro Perugini, Andrea Luporini, Maurizio Tizzi, Antonio Macello, Cristiano Capanna, Gianluca Baldoni, Arianna Mandoloni, Stefano Santoni.