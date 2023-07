La Polizia municipale sciopera alla vigilia del ’Trofeo Fagioli’

GUBBIO – Scende in piazza la Polizia Municipale per rivendicare diritti previsti dai contratti collettivi, ma ad oggi non corrisposti. La CSA-RAL ha proclamato infatti una giornata di sciopero per venerdì 21 luglio, per la mancata erogazione, da oltre 5 anni, dell’indennità di servizio esterno prevista dai Ccnl del 2018 e 2022. Lo sciopero verrà effettuato nel rispetto degli accordi sulle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Preoccupazioni comunque esistono dato che coincide con la vigilia del trofeo ’Luigi Fagioli’. Da parte sua il Comune ha comunicato che la Giunta il 13 luglio ha adottato un atto di indirizzo con il quale dà mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di riconoscere tale indennità pari ad euro 5 ad unità, per una spesa complessiva annuale di euro 18.250 che verrà finanziata con il fondo risorse decentrate. Si ritiene in tal modo di avere avviato il percorso che porta all’accoglimento delle richieste sindacali". Da qui il forte appello del Comune "affinché lo sciopero venga revocato".