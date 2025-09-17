La Piramide, rabbia dei residenti. Tra droga-party, bivacchi e degrado: "Le istituzioni ora intervengano"

La situazione di degrado e di criticità era cosa nota. Tanto che, giusto il 29 agosto, la sindaca Vittoria Ferdinandi con l’assessora alle politiche sociali, Costanza Spera, il titolare dei lavori pubblici, Francesco Zuccherini, e il consigliere delegato alla sicurezza, Antonio Donato, aveva fatto un sopralluogo nell’area de La Piramide, a Madonna Alta. Nei pressi dell’edificio, sede del cva, ora chiusa, sono state segnalate, più volte, presenze anomale se non a rischio sul fronte sicurezza. Intorno all’ex circolo, lamentavano, e tornano a lamentare alcuni residenti, si verificano assembramenti più o meno numerosi di persone apparentemente tossicodipendenti e potenzialmente di spacciatori. Con l’ulteriore rischio che l’edificio stesso possa diventare terra di nessuno e ritrovo di senza fissa dimora. Presenze che alimentano l’insicurezza e che generano timori anche dopo il sopralluogo dell’amministrazione che, nell’occasione, aveva incontrato alcuni residenti raccogliendo sia segnalazioni che suggerimenti su come recuperare l’area.

La ex sede de La Piramide ha quattro accessi che il Comune si è impegnato a mettere in sicurezza con delle grate per scongiurare il rischio di ingressi abusivi, al momento delle reti metalliche delimitano queste aree, ma, denunciano i residenti anche con fotografie diffuse sui social nel gruppo che riunisce proprio chi abita nella zona di via Diaz, al momento questo avrebbe impedito alla struttura di essere utilizzata come ritrovo e, secondo i cittadini, punto di riferimento per chi è in cerca e vuole consumare stupefacenti che, anche in conseguenza dell’istituzione della zona rossa a Fontivegge, si è spostato. Nei giorni scorsi, stando sempre alla testimonianza del gruppo social, ci sarebbe stato quello che viene definito un “droga party“ con un intenso via vai nella notte per il quale i cittadini hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione, si apprende ancora, sarebbe tornata alla normalità dopo alcune ore, ma l’indomani le tracce del bivacco erano ben visibili: bottiglie, pacchetti di sigarette, una busta di abiti e immondizia di vario genere che la Gesenu ha provveduto a rimuovere.

A quanto si apprende, anche la polizia locale ha effettuato un sopralluogo. Per i residenti e animatori della pagina social, è "fondamentale una presa di coscienza del quartiere e un confronto con amministratori e politica a breve termine".