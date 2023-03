"La pineta deve essere curata"

"La pineta deve essere curata e i pini devono restare qui". Dopo il sopralluogo di Comune e Università, ieri alla Pineta di Ponte Felcino è scattato un sit-in pacifico per ribadire l’interesse della popolazione al patrimono verde che si estende lungo le sponde del Tevere, ma che ragioni di sicurezza impongono, forse, tagli e delimitazioni arboree. "E’ vero – dicono dal Comitato Ginkgo Biloba - ci sono alberi in forte pendenza per cui forse saranno necessarie delle decisioni drastiche, ma il resto della pineta ci sembra in buono stato, salvo la necessità di un diradamento selettivo e l’eliminazione dei rami secchi o malati. Emblematico e suggestivo è l’esempio riferito, dei buchi abbandonati dal picchio ad altezza di 1-2 metri dalla base del tronco che testimoniano l’assenza di larve e quindi l’assenza di infradiciamento della corteccia. Insomma non vogliamo lo smantellamento della pineta".