La Piana si confronta sull’integrazione

Oggi la gente di Piana, in occasione dei festeggiamenti per il 25° del restauro della Chiesa dedicata a Santa Maria della Rosa, incontrerà l’arcivescovo don Ivan Maffeis, per confrontarsi sul tema: integrazione e coinvolgimento con la parrocchia. La storia, la cultura e le tradizioni che legano la popolazione in un solidale connubio con il territorio e la parrocchia, impongono un sempre più importante coinvolgimento con chi ha scelto La Piana, come propria residenza. Sono molte, infatti le famiglie di immigrati e non che si sono trasferite in questa piccola frazione del comune di Castiglione del Lago e hanno scelto di risiedere, con l’inevitabile e necessario impegno di tutti a trovare motivi di “condivisione“. Le già note e consolidate manifestazioni paesane si stanno sviluppando con altre iniziative, proposte, soprattutto, dalle nuove generazioni un importante passaggio di consegne con chi dovrà continuare a mantenere vivo il territorio evitando il fenomeno dello spopolamento.