"La perizia dei tecnici è stata positiva"

PERUGIA La trasformazione del suolo in alcuni punti e il dislivello tra il contorno in travertino delle due fontane e l’asfalto non è passato inosservato al Comune di Perugia, che ha dato in concessione a Dancelli l’uso di suolo pubblico durante le festività per poter installare la pista del ghiaccio. Ieri l’assessore Luca Merli ha fatto un sopralluogo ai Giardini Carducci insieme ad alcuni tecnici. Anche Merli, in base a quanto riferito dagli esperti, rassicura quanti temevano un danno all’asfalto. "Si tratta di un dislivello momentaneo - ribadisce l’assessore - provocato dalla dilatazione termica. Va detto che comunque il Comune vigilerà sul riassetto della pavimentazione e in caso contrario chiederemo il risarcimento dei danni".

Non c’è dubbio che la pista, come tutte le altre attrazioni natalizie abbiano fatto da catalizzatori di presenze in centro. Mai come quest’anno si sono viste tante affluenze sull’acropoli. Ma tutto ha un costo. Il Consorzio per gli allestimenti, compreso il mercatino, si è autotassato. Per l’alimentazione della pista si stima che il costo della corrente si aggirerà tra gli 11mila e i 18mila euro. La concessione di suolo pubblico è costata invece a Dancelli più di tremila euro.

S.A.